Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü
1 saat önce
TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:50 Kaynak: DHA
TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi. Polisin gözaltına aldığı kadının, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi. Ortahisar
ilçesinde, öğle saatlerinde, külotla yürüyen kadını görenler, polise haber verdi. Çevredekiler, polis ekipleri gelene kadar kadına tepki gösterdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kadını gözaltına aldı. Kıyafet giydirilen kadın, polis merkezine götürüldü. Kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi.
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