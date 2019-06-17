Son Dakika Haberleri: Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü
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Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü

1 saat önce

TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi.

Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü, System.String[]
TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi. Polisin gözaltına aldığı kadının, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.
Ortahisar ilçesinde, öğle saatlerinde, külotla yürüyen kadını görenler, polise haber verdi. Çevredekiler, polis ekipleri gelene kadar kadına tepki gösterdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kadını gözaltına aldı. Kıyafet giydirilen kadın, polis merkezine götürüldü. Kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi. 


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:50 Kaynak: DHA
Polis, Trabzon, Güncel
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