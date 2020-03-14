Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak - Son Dakika

Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak

6 saat önce

Şanlıurfa'da "Geleceğimiz sokakta kaybolmasın" proje ile dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıkları benimsedikleri sokaklardan alınarak, çeşitli programlarla hayata kazandırılması hedefleniyor.

Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak, System.String[]

Şanlıurfa'da "Geleceğimiz sokakta kaybolmasın" proje ile dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıkları benimsedikleri sokaklardan alınarak, çeşitli programlarla hayata kazandırılması hedefleniyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal tesislerinde düzenlenen tanıtım programına, Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile projeye destek veren kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Geleceğimiz sokakta kaybolmasın projesi"nin genişleyerek daha çok aileyi ve çocuğu kapsamasını dilediğini belirterek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.


Projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçen ŞURKAV Yönetim Kurulu üyelerine, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'ya ve katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Erin, projenin öncelikle Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve diğer proje ortaklarıyla birlikte yürütüleceğini ifade etti.


Proje kapsamındaki çocukların ve annelerinin, duygu ve düşüncelerini dile getirmesiyle devam eden program, çocuklara günün anısına birer hediye paketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı

Son Dakika Haberleri
00:21 Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 2'si çocuk 4 yaralı
00:20 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü
00:19 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:18 Yemen Hükümeti, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki havaalanlarında uçuşları askıya aldı
00:16 İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:32:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]