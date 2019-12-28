Sokakta kalan evsizler için Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki merkezler hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokakta kalan evsizler için Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki merkezler hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Sokakta kalan evsizler için Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki merkezler hizmet vermeye başladı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havanın soğuması nedeniyle sokakta yaşayan vatandaşları Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki merkezlerde misafir ediyor.

Sokakta kalan evsizler için Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki merkezler hizmet vermeye başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havanın soğuması nedeniyle sokakta yaşayan vatandaşları Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki merkezlerde misafir ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinde bulunuyor.

Soğuk hava dalgası nedeniyle halihazırda mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar daha da azalarak kış değerlerine, 2-5 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde başlayacak yağışların pazar sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Beykoz, Çekmeköy, Kartal ve Şile'nin kırsal ve yüksek yerlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İBB, havanın soğumasıyla sokakta yaşayan vatandaşları, sağlık, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetlerinin verildiği merkezlerde ağırlamaya başladı. Sokaklarda yaşayan erkekler Esenyurt İSTAÇ Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede ağırlanırken, kadınlar Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde misafir ediliyor.

Psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve kış aylarında sokakta kalan veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla destek olunuyor.

Kış boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında sokakta görülen evsizlerin, "153 İBB Beyaz Masa" hattına, 112 Hızır Acil'e veya yakınlarındaki emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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