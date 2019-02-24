Son Dakika Haberleri: Sokakta Kalan Evsizler Sıcak Yuvaya Alındı

Sokakta Kalan Evsizler Sıcak Yuvaya Alındı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belirli bir ikamet yeri olmayan, soğuk havalarda sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan 346 kişiyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Sokakta Kalan Evsizler Sıcak Yuvaya Alındı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belirli bir ikamet yeri olmayan, soğuk havalarda sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan 346 kişiyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB, kenti etkisi altına alan soğuk ve karşı koşullara kimsesizlere barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlar ile sahip çıkıyor.

Sokakta yaşayan erkek kimsesizler Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Esenyurt İBB İSTAÇ Tesislerinde, kadınlar ise Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde misafir ediliyor.

İBB misafirhaneleri 2018 Kasım ayında kapılarını kimsesizlere açtı. O tarihten bu yana toplam 2 bin 964 evsiz vatandaş misafirhanelerde ağırlandı.

İstanbul'da etkili olan soğuk ve karlı hava koşulları nedeniyle misafirhaneler 294 erkek ve 52 kadın müracaat etti. Toplamda 346 evsiz Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki tesislerde sıcak yuvaya kavuştu.

Misafirhanede; beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim yardımı ile memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor.

Misafirhane kış döneminde özellikle aralık ve mart aylarında açık kapı sistemi ile çalışıyor. Sosyal çalışmacılar vasıtasıyla, gerekli incelemeler yapılarak huzurevinde, kadın sığınma evinde ve bakımevleri gibi kurumlarda kalması uygun olanlar ise buralara yerleştiriliyor.

Vatandaşların gördükleri evsizleri, 153 İBB Beyaz Masa'ya bildirmeleri halinde zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edilecek.

Ayrıca bizzat başvuran veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ya da zabıta ve polis ekipleri tarafından getirilen evsizler sıcak ortamlarda misafir edilerek ağırlanıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:33 Kaynak: AA

Esenyurt, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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