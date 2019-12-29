Sokakta kalan vatandaşlar Büyükşehir Misafirhanesi'nde ağırlanacak - Son Dakika
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Sokakta kalan vatandaşlar Büyükşehir Misafirhanesi'nde ağırlanacak

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, sokakta kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar ile hasta ve hasta yakınları Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'nde ücretsiz konaklayacak.

Sokakta kalan vatandaşlar Büyükşehir Misafirhanesi'nde ağırlanacak, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, sokakta kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar ile hasta ve hasta yakınları Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'nde ücretsiz konaklayacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tedavi amacıyla farklı kentlerden gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorunu yaşamaması için kurduğu misafirhane hizmet vermeye devam ediyor. Hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar da misafirhanede ücretsiz olarak ağırlanacak. Misafirhanede kalacak vatandaşlara kahvaltı verilecek ve misafirhanedeki diğer hizmetlerden de ücretsiz olarak faydalanacak.


Yenişehir'de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 136 oda ve 391 yataklı misafirhanenin her odasında mini buzdolabı, televizyon, saç kurutma makinesi, havlu ve kişisel bakım malzemeleri bulunuyor. Misafirhanede, hasta yakınlarına, kahvaltı, revir hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çamaşırhane, ütü hizmetlerinin tümü ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmetlerin dışında hasta yakınlarının hastane ortamından uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla farklı günlerde moral geceleri ve çeşitli sosyal etkinliklerde düzenleniyor. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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