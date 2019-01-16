Son Dakika Haberleri: Sokakta Kalan Yaşlı Adama Devlet Eli Uzandı

Sokakta Kalan Yaşlı Adama Devlet Eli Uzandı

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahilde hayat mücadelesi veren yaşlı adama zabıta ekipleri sahip çıktı.

Sokakta Kalan Yaşlı Adama Devlet Eli Uzandı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahilde hayat mücadelesi veren yaşlı adama zabıta ekipleri sahip çıktı.

Şiddetli fırtına ve yağmurun etkili olduğu İskenderun Sahilinde yaşam mücadelesi veren İbrahim Demirtaş'ın durumunu fark eden İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri konuyu kaymakamlık ve valilik yetkililerine bildirdi. Yapılan görüşmelerin ardından soğuk ve yağmurlu havada sokakta kalan İbrahim Demirtaş, zabıta ekipleri tarafından bulunduğu yerden eşyaları ile birlikte alınarak önce AŞ evine götürüldü. Burada yemek ikram edilen kimsesiz adam daha sonra huzurevine yerleştirilmek üzere Antakya'ya götürüldü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

Hatay, İskenderun, Zabıta, Yaşam
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