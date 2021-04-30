Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı - Son Dakika

Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı

ADANA - Kozan'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis merkezi yanındaki arazide yavru kedileri fark eden Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken yavru kedilere duyarsız kalmadı. Emniyet Müdürü bebek kedileri veteriner desteği alarak ilaçla bakımlarını gerçekleştirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 15.00 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Bekçi Hakkı Bulduk Polis Merkezi yanında bulunan arazide sokağa çıkma kısıtlamasında kedilerin sesini duyarak çevreyi araştıran Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak gözleri iltihap nedeni ile kapanan yavru iki kediye sahip çıktı. Büyükatak gözleri kapanan iki kediyi alarak polis merkezine getirdi. Veteriner hekimlere ulaşan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak veteriner hekimlerin yönlendirmesi ile kedilerin kapanan gözlerine ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükatak'ın kedileri evlat gibi sevmesi ve bebek gibi sevme anları ise sosyal medyada vatandaşlardan alkışlarla karşılandı.