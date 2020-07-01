Sokakta kanlar içinde bulundu, 4'üncü kattaki balkondan düştüğü belirlendi - Son Dakika

Sokakta kanlar içinde bulundu, 4'üncü kattaki balkondan düştüğü belirlendi

KARAMAN'da sokak ortasında kanlar içinde bulunan Çağlar Aydoğmuş(32), vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, ağır yaralı Aydoğmuş'un 4'üncü kattaki evinin balkonundan düştüğünü belirledi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 333. Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar, sokakta kanlar içinde yatan bir kişiyi görünce, polis ile 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve üzerindeki kimlikten Çağlar Aydoğmuş olduğu tespit edilen yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Aydoğmuş, tedavi altına alınırken, polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonunda da Aydoğmuş'un 4'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip, düştüğü saptandı.