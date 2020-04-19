Sokakta kapkaç anı kamerada...Çocuğuyla yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sokakta kapkaç anı kamerada...Çocuğuyla yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı

Gaziantep'te meydana gelen kapkaç olayı güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokak arasında yürüyen kadının kol çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çantayı çalarak kaçan şüpheliler ise polisin titiz çalışma sonucu yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçe Boyacı Mahallesinde meydana geldi. Çocuğu ile birlikte sokak üzerinde yürüyen bir kadını gözüne kestiren hırsız el çabukluğu ile çantayı kaptığı gibi kaçtı. Kısa süre olayın şaşkınlığını yaşayan kadın hırsızın peşinden koştu ama yakalayamadı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. Olayı polise haber verilmesinin ardından yapılan çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten iki şüpheliden biri çıkartıldığı adli makamlara tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.