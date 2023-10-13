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Sokakta karşılaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı...O anlar kamerada - Son Dakika

Sokakta karşılaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı...O anlar kamerada

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:14

Kocaeli'de yabancı uyruklu bir şahıs, sokakta husumetli olduğu arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşı tarafından defalarca bacağından bıçaklandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıs kaçarken, yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Sokakta karşılaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı...O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'de husumetli olduğu arkadaşı ile sokakta karşılaşan yabancı uyruklu şahıs, defalarca bacağından bıçaklandı. Olay anı güven kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1102 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Rüstemov C., sokakta yürüdüğü esnada aralarında husumet bulunan arkadaşıyla karşılaştı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, Rüstemov'a tekme atarak darp etti. Daha sonra defalarca bacağından bıçakladı. Arkadaşları olaya ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüpheli şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta karşılaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokakta karşılaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı...O anlar kamerada - Son Dakika
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