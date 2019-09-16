Son Dakika Haberleri: Sokakta karşılaştığı eşini bıçakla yaraladı
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Sokakta karşılaştığı eşini bıçakla yaraladı

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayrı yaşadığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Sokakta karşılaştığı eşini bıçakla yaraladı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayrı yaşadığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tolga Ç. (33) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Elif Ç. (30) ile Namazgah Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Tolga Ç, Elif Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Yaralanan Elif Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Tolga Ç. ise sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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