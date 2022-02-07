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Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu - Son Dakika

Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu

07.02.2022 17:24
Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu

Karaman'da bir kişi, yolda karşılaştığı eski damadı tarafından sokak ortasında darp edilerek bıçaklandı.

Karaman'da bir kişi, yolda karşılaştığı eski damadı tarafından sokak ortasında darp edilerek bıçaklandı.

Olay, Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, H.Y., daha önceden aralarında husumet bulunan eski kayınpederi A.G. ile yolda karşılaştı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y. eski kayınpederi A.G.'yi darp edip daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu
Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu

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Karaman, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu - Son Dakika
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