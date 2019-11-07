Son Dakika Haberleri: Sokakta karşılaştığı husumetlisini 9 yerinden bıçakladı
Son Dakika Güncel Sokakta karşılaştığı husumetlisini 9 yerinden bıçakladı

Sokakta karşılaştığı husumetlisini 9 yerinden bıçakladı

7 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen Azat K., tarafından 9 yerinden bıçaklanan Zülfikar A. (25), ağır yaralandı.

Sokakta karşılaştığı husumetlisini 9 yerinden bıçakladı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen Azat K., tarafından 9 yerinden bıçaklanan Zülfikar A. (25), ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 7056 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulanan Zülfikar A. ile Azat K. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat K., cebinden çıkardığı bıçakla Zülfikar A.'yı 9 kez bıçakladı. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zülfikar A., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olaydan sonra kaçan zanlı Azat K. ise kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:57 Kaynak: DHA
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