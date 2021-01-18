Sokakta kayak malzemeleri ile kar keyfi - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı, eğlenceye dönüştü. Belediye ekiplerinin vatandaşların karın keyfini çıkarmak için küreme çalışması yapmadıkları sokakta bir kişi kar yağışını fırsat bilerek kayak yaptı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek isteyen vatandaşlar trafikte zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da bu durumu fırsata çevirdi. Sultanbeyli Belediyesi ilçede bir sokağı vatandaşların karın keyfini çıkarmaları için küreme çalışması yapmadı. Sultanbeyli'de Sait Bölükbaşı isimli vatandaş kayak malzemelerini alarak sokakta kaydı. Sokak arasında kayak yapan Sait Bölükbaşı renkli görüntüler oluşturdu.

Sokakta kayak yapan Sait Bölükbaşı, "Belediyemiz ricamızı kırmadığı için teşekkür ediyoruz. Biz kayak yapmamız için biz sokağı temizlemediler. Normalde kayak için Kartepe'ye gidiyordum. İstanbul'a ve Kartepe'ye kar yağdığı için ben de değerlendireyim dedi. Bol kar olduğu yerde araçlardan uzak noktalarda böyle bu spor aktivitesini gerçekleştiriyorum. Güzel, zevkli, heyecan veriyor, farklı bir şey. Atmosferi farklı. İnsanlar çok farklı bakıyor. Bu olaya yani delidir gibi bakıyor. Çok farklı ve zevkli bir şey" dedi.

Fen İşleri Müdürü Ferhat Öztürk, "Sultanbeyli Belediyesi olarak karla mücadelemiz devam ediyor. Bazı vatandaşlarımızın talebi üzerine bazı sokaklarımızı temizlemedik. Bu sokakta vatandaşlarımızın, çocuklarımızın eğlenmesini istedik" şeklinde konuştu.

(İHA)