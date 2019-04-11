Sokakta Kendini Vuran Kadın Ağır Yaralandı
1 saat önce
MALATYA'da, kendini tabancayla göğsünden vuran Hatice Ebru Y. (26), ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:06 Kaynak: DHA
MALATYA'da, kendini tabancayla göğsünden vuran Hatice
Ebru Y. (26), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, sokakta silah sesi duydu ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice Ebru Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi. Hatice Ebru Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu. Hatice Ebru Y. neden intihara kalkıştığı araştırılıyor.
- Malatya
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