Sokakta Kimse Kalmasın" Çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların belediyeye bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların belediyeye bildirilmesi çağrısında bulunuldu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Sokakta yaşayan kimsesiz ve ihtiyaç sahipleri vatandaşların hayatlarını idame ettirmekte zorlandığı ayların yaşandığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışı ve soğuk hava şartlarında Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz şehrin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezi başta olmak üzere gar binası, büyükşehir terminali, hastaneler ve diğer noktalar 24 saat denetim altında tutuluyor. İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşehrilerimizin yardımını bekliyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, Alo 153 Çözüm Masası ve Alo Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bilgilerini bizimle paylaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.

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