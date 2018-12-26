Son Dakika Haberleri: Sokakta Kimse Kalmasın' Projesi Kapsamında Çalışmalar Devam Ediyor

Sokakta Kimse Kalmasın' Projesi Kapsamında Çalışmalar Devam Ediyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sokakta Kimse Kalmasın' Projesi Kapsamında Çalışmalar Devam Ediyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gün boyu devam edecek kar yağışı ve soğuk hava şartlarında kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kar yağışı ve soğuk hava şartlarında kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirilmesi konusunda hassasiyet çağrısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Sokakta yaşan kimsesiz ve ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirmekte en zorlandığı ayları yaşamaktayız. Kar yağışı ve soğuk hava şartlarında Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz şehrin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezi başta olmak üzere Gar binası, Büyükşehir Terminali, hastaneler ve diğer noktalar 24 saat denetim altında tutuluyor" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşehrilerimizin yardımını bekliyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bilgilerini bizimle paylaşabilirler" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:41 Kaynak: İHA

Kar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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