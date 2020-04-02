Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı - Son Dakika

Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı

HATAY - Hatay'da vatandaş sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf, sokak köpeği Pamuk ile futbol oynadı.

Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, korana virüsü sebebiyle sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf kendi besledikleri sokak köpeği Pamuk ile futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan maçta Pamuk isimli köpek esnafa zor anlar yaşattı.

Pamuğu yıllardır kendilerinin beslediğini belirten esnaf Levent Arslahan, "İşlerimiz durma noktasına geldi. Vatandaşlarımız haklı olarak evlerinden çıkmıyorlar. Bizde çarşıda açık olan esnaflar olarak köpeğimizle maç yapmak istedik" dedi.