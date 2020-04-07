Sokakta korona virüsü testi şaşırttı - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki sağlık çalışanı, vatandaşlara sokakta korona virüsü testi yaptı. Sokakta korona virüsü testi yapılması görüntülerinin yayılmasının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler üst düzeye çıktı. Açıklanan son verilere göre, İstanbul'dan sonra vak'a sayısında ikinci sırada bulunan İzmir'de ise sağlık çalışanları, Karşıyaka ilçesinde sokakta korona virüsü testi yaptı.

İlçenin iki noktasında yapılan testin görüntüleri sosyal medyaya düşerken, görüntülerde sağlık çalışanlarının sıraya giren vatandaşlarla ilgilendiği, burnundan ve ağzından örnekler aldığı görüldü. Bu şekilde yapılan çalışmanın ardından alınan testlerin bir kaç güne kadar sonuçlarının öğrenebileceği ifade edilirken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü böyle bir uygulamalarının olmadığını bildirdi.

Karşıyaka'ya bir vak'a için gittikleri öğrenilen ekiplerin, kendilerini gören vatandaşlara test yaptıkları aktarıldı. - İZMİR