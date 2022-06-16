Kentte dün meyddana gelen olayda tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan S.K., ile O.B sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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