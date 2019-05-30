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Sokakta maganda kurşunuyla ölen oğlunun adını diğer oğlu ile yaşatıyor

6 dakika önce

Samsun'da sokak ortasında bir kişiye pompalı tüfekli saldırı düzenlenmesi sonucu 3 yaşındaki oğullarının kazara ölmesi üzerine Iraklı aile ölen çocuklarının adını daha sonra dünyaya gelen diğer oğullarına vererek adını kardeşinde yaşattılar.

Sokakta maganda kurşunuyla ölen oğlunun adını diğer oğlu ile yaşatıyor, System.String[]

Samsun'da sokak ortasında bir kişiye pompalı tüfekli saldırı düzenlenmesi sonucu 3 yaşındaki oğullarının kazara ölmesi üzerine Iraklı aile ölen çocuklarının adını daha sonra dünyaya gelen diğer oğullarına vererek adını kardeşinde yaşattılar.

Samsun'un Canik ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen olayda, bir otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Ali K. bacaklarından yaralandı. Saldırı sırasında sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan yakalandı ve tutuklanıp hakkında dava açıldı. Olayla çocukları ölen Iraklı Saleh Khalıd Saleh Al-Atallah (28) ve Shad Mohammed Abdullazeez Sawaan (23) çiftinin 7 ay önce bir oğulları daha dünyaya geldi ve ölen çocuklarını adını ona verdiler.

Iraklı çift oğullarının adını 7 aylık kardeşinde yaşatıyor. 2 çocukları daha bulunan Iraklı aile, çocuklarını ölümüne sebep olan kişinin yargılanmasının devam ettiğini, cezalandırılmasını beklediklerini ifade ettiler. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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