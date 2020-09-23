Vatandaşlara korkutan sürpriz...Aniden ortaya çıktılar, maskesini doğru takanları tiyatro bileti... - Son Dakika

Vatandaşlara korkutan sürpriz...Aniden ortaya çıktılar, maskesini doğru takanları tiyatro bileti...

Vatandaşlara korkutan sürpriz...Aniden ortaya çıktılar, maskesini doğru takanları tiyatro bileti ile ödüllendirdiler Maskelerini doğru takında bando eşliğinde tiyatro bileti kazandılar Kocaeli'de yapılan sosyal deney ile doğru maske kullanımı yapanlar ödüllendirildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde...

Vatandaşlara korkutan sürpriz...Aniden ortaya çıktılar, maskesini doğru takanları tiyatro bileti ile ödüllendirdiler

Maskelerini doğru takında bando eşliğinde tiyatro bileti kazandılar

Kocaeli'de yapılan sosyal deney ile doğru maske kullanımı yapanlar ödüllendirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde en işlek alanlardan biri olan yürüyüş yolunda yapılan sosyal deney ile maskelerini doğru takan vatandaşlar, bando eşliğinde yola çıkan tiyatro oyuncuları tarafından çift kişilik tiyatro bileti ile ödüllendirildi.

İzmit'te tiyatro oyuncularının katılımıyla düzenlenen sosyal deney kapsamında maskesini doğru takan vatandaşlara tiyatro bileti hediye edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, kentin en işlek yerlerinden biri olan İzmit yürüyüş yolunda anlamlı bir sosyal deneye imza attı. Daha önce yanlış maske kullanımına dikkat çekmek isteyen oyuncular, bu kez doğru maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla sokağa çıktı. Deney kapsamında doğru maske kullanımına dikkat çekmek için İzmit yürüyüş yolu üzerine maske kullanımı konusunda görsel panolar yerleştirildi. 'Maskeni tak, sanatsız kalma' adı altında yapılan sosyal deneyin yapıldığı alanda panoların arkasına saklanan şehir tiyatrosu oyuncusu, maskesini doğru bir şekilde takan vatandaşların önüne bandoyla çıkarak tiyatro bileti hediye etti.

Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Karşısında tiyatro oyuncusu ve bandoyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elindeki megafon ile vatandaşlara sağlığı için maskesini doğru bir şekilde taktığı için teşekkür eden tiyatro oyuncuları, maske kullanımını doğru bir şekilde yapan vatandaşlara Şehir Tiyatrolarının 2 kişilik oyun davetiyesini ve maske hediye etti. Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti. Etkinlik hakkında bilgi veren Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak doğru maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Daha önce yaptığımız etkinlik maskesini yanlış takanlar üzerineydi. Maskesini yanlış takan veya hiç takmayan vatandaşların karşısına sedyeyle çıkmış, yanlış maske kullanımını sonrası oluşabilecek tehlikelere dikkat çekmek istemiştik. Bu kez doğru maske kullanımına dikkat çekmek istedik" dedi.

"Bizi salgından korur"

Vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Sigalı, "İzmit yürüyüş yolunda yaptığımız sosyal deneyde oyuncu arkadaşımız bando ile birlikte maskesini doğru bir şekilde takan vatandaşların önüne çıktı. Onlara teşekkürlerimizi sunarak Kocaeli Şehir Tiyatrolarının davetiyesini takdim ettik. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Amacımız toplumun doğru maske kullanımına özen göstermesi ve bizi salgından kurtaracak kuralın temizlik, maske ve mesafe olduğunu vatandaşlara aktarmaktı" şeklinde konuştu.

Bileti alanlar maske takmayanlara tepki gösterdi

Maskelerini doğru takarak tiyatro bileti alan vatandaşlar ise yanlış maske kullanımı yapanların ve maske takmayanların, diğer insanların sağlığını tehlikeye attığını söylediler. Sorumsuz insanların kendilerine ve diğer insanlara saygılarının olmadığını dile getiren vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

Vatandaşlara korkutan sürpriz...Aniden ortaya çıktılar, maskesini doğru takanları tiyatro bileti...

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vatandaşlara korkutan sürpriz...Aniden ortaya çıktılar, maskesini doğru takanları tiyatro bileti... - Son Dakika

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