Sokakta maskesiz gezenler önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu - Son Dakika

Sokakta maskesiz gezenler önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit'in en işlek yerinde sedye ile sağlık ekibi rolüne girerek maskesiz gezenlerin önüne geçip uyarılarda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit'in en işlek yerinde sedye ile sağlık ekibi rolüne girerek maskesiz gezenlerin önüne geçip uyarılarda bulundu. Önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşıranlardan bazıları maskeyi taktı bazıları ise sedyeye yattı.

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Korona virüs salgınında korunmanın en temel yollarından biri olan maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının yaptıkları sosyal deney, maske takmayanları önce şaşırttı sonra tebessüm ettirdi. İzmit'in en işlek alanlarından olan Yürüyüş Yolunda gerçekleştirdikleri sosyal deney ile maskesini doğru bir şekilde takmayan vatandaşları önüne geçen tulumlu ve sedye taşıyan görevliler, temassız bir şekilde vatandaşları uyardı. Sosyal deneyde maskesini doğru takmayan vatandaşların verdiği tepkiler birbirinden ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Maskelerini doğru takmadan gezen vatandaşların bazıları ekipleri görünce maskelerini düzeltirken, bazıları ise takmadıkları maskeleri takıp sedyeye yattılar.


Maske takmayanlar önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşırdı


Maske kullanımı konusunda gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde maske kullanımı için uyarılarda bulunan görsel panolar yerleştirdi. Sosyal deneyin yapıldığı alanda yanlarındaki sedye ile gizlenen iki şehir tiyatrosu oyuncusu, maskenin doğru bir şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatro oyuncusu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı. Karşısında tulumlu görevlileri, sedyeyi gören ve megafondan uyarıları işiten maskesiz ve yanlış maske takan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncular bir vatandaşı kısa süreliğine sedyede taşıdı. Yönetmenliğini Erdoğan Cengiz'in yaptığı sosyal deneyde oyuncular Semih Eraslan, Deniz Akıncı ve İsa Karslı görev alırken Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti.


"Buradaki uygulamayı görünce maskemi düzelttim"


Son dönemlerde halkta bir rehavet oluştuğunu vurgulayan Muhammet Furkan Şenkaranfil, "Aslında maskeyi doğru takmamak bir vebaldir. Kişinin kendisini korumuyor olsa bile diğer insanları koruması ve vebal altına girmemesi için maske kullanması şart. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya ne kadar önem verdiğini bu sosyal deneyden de anlıyoruz" dedi.


"Uyarılınca aklım başıma geldi"


Virüsten korunmada maskeyi doğru takmanın ve mesafe koymanın şart olduğunu belirten Ergün Örgü, "Buradaki sosyal deney gerçekten çok iyi bir uygulama, benim de biraz önce maskem çenemde idi ama buradaki durumu görünce aklım başıma geldi ve maskemi düzelttim" diye konuştu.


"Önüme çıkan sedyeye çok şaşırdım"


Önüne çıkan sedye ile çok şaşırdığını ifade eden Fisün Çengelköy, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurallara uyulmasına dikkat çeken böyle bir mizahsen yaptığını öğrenince çok mutlu oldum ve hoşuma gitti. Bazı insanlarımız gerçekten kurallara uymuyorlar, evet maske takmak gerçekten zor ama bu kendi sağlığımız için çok önemli. Lütfen herkes maskesini koluna, çenesinin altına değil ağzını ve burnunu kapatacak şekilde taksın. 1984 yılından bu yana burada yaşıyorum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bütün hizmetlerden memnun kaldım. Pandemi sürecinde toplu alanların dezenfekte edilmesi zaten bambaşka bir hizmetti" şeklinde konuştu.


Aydın Sigalı "Halkın dikkatini çekmeye çalıştık"


Doğru maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyden sonra görüşlerini dile getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ise, "Bu salgından kurtulabilmek için çok basit üç kural var. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunun için bir sosyal deney uyguladık. Halkın dikkatini çekmeye çalıştık. Bu çok basit üç kurala uyduğumuz müddetçe emin olun bu salgından kurtulacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:44 Kaynak: İHA

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