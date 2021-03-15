Sokakta olay olduğu sanan minik, polis kıyafeti ile sokağa çıktı - Son Dakika

Sokakta olay olduğu sanan minik, polis kıyafeti ile sokağa çıktı

İhbar için mahalleye gelen polisler, minik polisi görünce tebessüm etti

Olay olmayınca minik polisi ekip aracı ile gezdirdiler

DÜZCE - Düzce'de bir ihbar üzerine gittikleri mahallede polis kıyafeti ile dışarı çıkan çocuğu gören polis ekipleri, Olaya müdahale etmek için dışarı çıktığını söyleyen çocuğu araçlarına alarak evine bıraktı.

Düzce'de polis ekipleri ihbar üzerine Ağa Mahallesi'nde bir olaya gitti. Olayda herhangi bir sorun olmadığı gözlemlenmesinin ardından bölgeden ayrılacak olan polisler, olay yerine yaklaşık 10 metre uzaklıkta Motorize Yunus Timlerinin giydiği polis üniformasını giyen bir çocuk fark etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, polis üniforması giyen ve elinde oyuncak silah olan çocuğun yanına giderek sokakta ne yaptığını sordu. Polis olduğunu ve olayı takip ettiğini söyleyen minik çocuk, daha sonra polis ekiplerinin teklifi ve annesinden aldığı izinle ilk defa polis arabasına binerek evine kadar götürüldü.

Evine götürülen 4.5 yaşındaki Muhammet Emin adlı çocuk, büyüyünce polis olmak istediğini söyleyerek kendisini evine bırakan polis ekiplerine teşekkür etti. Muhammet Emin'in babaannesi Saffet Emin ise olay sonrasında torununu kendilerinin gönderdiğini belirterek, "Polislerin orada olduğunu görünce, orada yardımcı olmak için gitti. Biz ona git, cesaret et dedik. Korkma dedik. Olum zaten korkmuyor, polis amcalarını çok seviyor" dedi.