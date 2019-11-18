Son Dakika Haberleri: Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı - Son Dakika

Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı

6 saat önce

Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı Kapkaç anı kamerada Gözaltına alınan kapkaççı çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİSTANBUL - Bahçelievler'de, sokakta oturan çocuğun cep telefonunu alıp kaçan şahıs önce kameraya ardından ise polise yakalandı.

Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı

Kapkaç anı kamerada

Gözaltına alınan kapkaççı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de, sokakta oturan çocuğun cep telefonunu alıp kaçan şahıs önce kameraya ardından ise polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesindeki bir sokak üzerinde arkadaşı ile birlikte kaldırımda oturan M.K. isimli çocuğun elinden kimliği belirsiz bir kapkaççı alarak kayıplara karıştı.

Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Kapkaç şüphelisi Mustafa Y. (24), aynı gün Çavuşpaşa Caddesi üzerindeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Y.'nin yapılan GBT sorgusunda 4'ü evden, 3'ü işyerinden olmak üzere 7 hırsızlık, 'kasten yaralama', 'kapkaç', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'tehtid gibi toplam 17 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Arkadaşı ile birlikte kaldırımda oturan M.K., elindeki cep telefonu ile uğraştığı sırada geriden gelen Mustafa Y. tarafından alındığı görülüyor.

Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı

Bahçelievler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolandırıcı kadın fark edilince dikkatleri dağıtmak için sokak ortasında soyundu
Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı 92 yaşında ölen usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in yıllar önce cenazesinin yakılmasını istediği ortaya çıktı Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 02:45:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]