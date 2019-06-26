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Sokakta oturan kadının elindeki cep telefonunu çaldı

23 dakika önce

Adana'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Sokakta oturan kadının elindeki cep telefonunu çaldı, System.String[]
Adana'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51225 Sokak'ta meydana geldi. Kızıyla birlikte evinin önünde oturan Nadire T.'nin (55) yanına sessizce yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı. Şahsın arkasından koşan Nadire T.'nin kızı Dursun G. (37), şahsı pantolonundan yakaladı ancak kapkaççı kendini kurtararak olay yerinden kaçtı.

Annesinin telefonunu çalan şahsın yüzünü gören Dursun G., ihbar üzerine olayın yaşandığı sokağa gelen polislere eşkal bilgisi verdi. Verilen eşkale göre çevrede araştırma yapan polis, şüphelinin Muhammed A. (23) olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda, olaydan 2 saat sonra Muhammed A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen Muhammed A. basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük sanki" diyerek tepki gösterdi.

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edilirken, Muhammed A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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