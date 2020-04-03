Sokakta oynanan geleneksel oyunlar ailelerin evde vakit geçirme aracı oluyor - Son Dakika
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Sokakta oynanan geleneksel oyunlar ailelerin evde vakit geçirme aracı oluyor

6 saat önce

Amasya Gençlik Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden sunulan geleneksel oyunlarla, ailelerin evde kalıp yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunurken eğlenceli vakit geçirmesi de amaçlanıyor.

Sokakta oynanan geleneksel oyunlar ailelerin evde vakit geçirme aracı oluyor, System.String[]

Amasya Gençlik Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden sunulan geleneksel oyunlarla, ailelerin evde kalıp yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunurken eğlenceli vakit geçirmesi de amaçlanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan anne babalarla çocukların daha kaliteli zaman geçirmesi için Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri, sosyal medya üzerinden evde de oynanabilen geleneksel oyunlardan beş taş, isim şehir, bom gibi oyunların sunumunu yapıp çocuklara ve ailelerine öğretiyor.

Ebeveynlerin çocukluklarındaki oyunları aileleriyle oynamasıyla çocukların eğlenirken, aynı zamanda teknoloji bağımlılığından da uzaklaşmaları hedefleniyor.

Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların evde sıkılıp teknoloji bağımlılığına yönelmemesi için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Evde kalma sürecinin ailelerin çocuklarıyla daha güzel zaman geçirmesi için bir fırsat olduğuna işaret eden Gümüş, bu sürecin özellikle çalışan ebeveynlerin çocuklarıyla bağlarını güçlendirmek adına fırsat olabileceğini vurguladı.

Bu süreçten bir an önce çıkılması temennisinde bulunan Gümüş, "Geçmişte sokaklarda oynadığımız geleneksel çocuk oyunlarını evlere taşıyoruz. Çocuklarımızı internetten uzaklaştırmak, aynı zamanda bireysel değil, evdekilerle birlikte vakit geçirmesi için bu oyunları öğretiyoruz. Eğlendirirken bilgi dağarcıklarını artırıcı, dikkatlerini çeken oyunlar." dedi.

"Kaybettiğimiz değerlerimizi geri kazanmamamız için fırsat"

Amasya'da öğretmenlik yapan 2 çocuk babası Niyazi Şişik de proje sayesinde çalışmadığı süre boyunca evde çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdiğini anlattı.

Çocukluğunda oynadığı oyunları şimdi çocuklarıyla oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Şişik, şöyle konuştu:

"Koronavirüs sebebiyle devletimizin 'Evde kal' çağrısına uyuyoruz. Bu süreçte hep birlikte kitap okuyoruz, çocukların derslerine yardım ediyoruz. Bunların yanı sıra geleneksel oyunlarımızı oynuyoruz. Evde hiç sıkılmadan 24 saat zaman geçiriyoruz. Kaybettiğimiz değerlerimizi geri kazanmamamız için fırsat oldu. Çocuklarımızın bilgisayar ya da tabletlerle oynaması yerine isim şehir gibi oyunları oynayarak daha fazla mutlu olma yoluna gidiyoruz."

Şişik'in 10 yaşındaki kızı Berensu da ailesiyle birlikte zaman geçirmenin çok keyifli olduğunu dile getirerek, "Evde annemle babamın verdiği süre içinde televizyon ve tablete bakıyoruz. Derslerimizi yaptıktan sonra eski oyunları oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Eski oyunlar bilgisayar ve tabletlerden daha güzel bence." diye konuştu.

Evde çocuklara sorumluluk verilmeli

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli çocuk gelişimcisi Emine Şimşek ise geleneksel oyunların çocukların gelişimine olumlu etki edeceğini, bu sırada onlara küçük sorumluluklar verilmesinin de önem taşıdığı söyledi.

Çocuklarla geçirilen zamanlarda tamamen oyuna da odaklanmamak gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Çocuklara evde vereceğimiz küçük sorumluluklarla kendilerini geliştirmelerine fırsat tanınır. Mesela oyun odalarını çocuklar düzenlesin, oyuncaklar dağıldığında onlar toparlasın. Ev temizliğinde de çocuklara yardım ettirilmeli." ifadesini kullandı.

Amasya, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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