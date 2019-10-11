Son Dakika Haberleri: Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...
Son Dakika Genel Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...

Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...

2 saat önce

Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna uğurlandıŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim...

Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/ PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı.

Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...

Ceylanpınar, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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