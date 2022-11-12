Adana'da sokak ortasında otizmli çocuğu kaçırdılar! Annenin iddiası çok fena - Son Dakika
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Adana'da sokak ortasında otizmli çocuğu kaçırdılar! Annenin iddiası çok fena

12.11.2022 15:36

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 5 yaşındaki Cihan A. sokakta oynarken yanına gelen kadın ile erkek tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden polis operasyonuyla bulunan çocuğun annesi, oğlunu dini nikahla birlikte yaşayan bir çiftin, çocukları olmadığı için kaçırdığını öne sürdü.

Anne Emine A. (31), ablası ile markete giden oğlunun, oturdukları Yüreğir ilçesinden kaçırılıp Karataş'ın köyüne götürüldüğünü ve eve düzenlenen operasyon sonucu bulunduğunu belirtti.

Evladına kavuşmanın sevincini yaşayan Emine A. yaşananları şöyle anlattı: "Oğlum sabah ablası ile birlikte markete gidiyor. Kızım eve dönüyor ama oğlum marketin yan sokağında kedi görüyor ve sevmek istiyor sonra o sokaktan giriş yapıyor. Eve dönerken karşıdan gelen bir çift oğlumu görüp elinden tutup kaçırıyorlar. Bu da o sokaktaki bir evin kamerasına yansıyor.

"ÇOCUKLARI OLMADIĞI İÇİN KAÇIRMIŞLAR"

Kaçıran çiftin aynı mahalleden bir ailenin akrabası olduğunu görünce hemen harekete geçildi. Çift oğlumu, çocukları olmadığı için kaçırmış. Kamera kaydından sonra çalışma yapan polis ve jandarma Karataş ilçesinde operasyon düzenleyip oğlumu buluyor."

Sokakta oynayan otizmli çocuğu kaçırdılar! Annenin iddiası olay kadar vahim

"ÇOCUĞUM TRAVMA YAŞADI VE GERİLEDİ"

Oğlunun özel gereksinimli bir çocuk olduğunu vurgulayan Emine A., "2 senedir sağlığına kavuşsun diye mücadele veriyorum. Benim çocuğum travma yaşadı ve geriledi. Bunun hesabını nasıl verecekler. Sabah çocuğumu götürüyorlar ve hiçbir şekilde karakola başvurmuyorlar. Bu kasıtlı bir olay ve gerekçeleri ise çocukları olmadığındanmış. Ben gündüz vakti kapımın önünden oğlumu kaçıran şahısların, bunu kasıtlı yaptıklarını düşünüyorum ve ceza almalarını istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Sokakta oynayan otizmli çocuğu kaçırdılar! Annenin iddiası olay kadar vahim

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Öte yandan, bulunan çocuk sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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