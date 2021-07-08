SOKAKTA OYNARKEN TAKSİNİN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

KAĞITHANE'de, sokakta oynayan 3 yaşındaki Faruk Karaboğa, taksinin altında kaldı. Taksici tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Özbek Sokağı'ndan dün 16.30 sıralarında meydana geldi. 34 TCR 74 plakalı taksi sürücüsü Mirza Türkak, yokuştan inerek sağa yöneldiği sırada, sokakta oynayan 3 yaşındaki Faruk Karaboğa'ya, aracıyla çarptı. Yere düşen oyuncağını almak için eğildiği öğrenilen çocuk taksinin altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çocuğu taksiyle üstünden geçtikten sonra fark eden Türkak, aracını durdurarak panikle aşağı indi. Taksici, yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu kucaklayarak taksiye koyduktan sonra yakınlardaki özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Faruk Karaboğa, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan taksici daha sonra adliyeye sevk edildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza ve sonrası yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, taksici çocuğu ezdikten sonra aracını durduruyor. Panik halinde taksiden inen Miraz Türkak, yerdeki çocuğu kucaklayarak yolcu koltuğuna yatırıyor. Türkak, daha sonra hastaneye gitmek için sokaktan olay yerinden ayrılıyor.