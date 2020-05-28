Sokakta oynarken zabıta ekiplerini gören çocuklar ormana saklandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bisikletleriyle orman yolunda gezen çocuklar, zabıta ekiplerini polis zannederek bisikletlerini bırakıp orman saklandı.



Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş altı üç çocuk, sokak hayvanlarını beslemek üzere Hürriyet Mahallesi Dağ Yoluna çıkan İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerin aracını görünce bisikletlerini bırakarak ormana saklandı.



Zabıta ekiplerinin çağrısı üzerine geri dönen çocukların birbirlerine çağrısı gülüşmelere neden olurken zabıta ekibi anonsla sokağa çıkma kısıtlamasına uymalarını istedi.

Polis zannederek gelmekten korkan çocuklardan ikisi zabıta memurunun yaklaşımı sonucu ormandan inerek bıraktıkları bisikletlerine binerek hızla gözden kaybolurken çocuklardan birisi de zabıta ekiplerinin uzaklaşmasından sonra saklandığı ormandan inerek evine gitti.