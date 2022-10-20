Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

20.10.2022 14:50

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu 2 grup arasında çıkan silahlı olayda 10 yaşındaki çocuk yaralandıDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen silahlı olayda sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu.

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

2 grup arasında çıkan silahlı olayda 10 yaşındaki çocuk yaralandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen silahlı olayda sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu.

Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 175. Sokakta meydana geldi. Kavgaya karışan şahıslar, sokakta bir birlerine kurşun yağdırırken o sırada sokakta bulunan N.A., kurşunun hedefi oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edil. Kalçasın mermi isabet eden küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

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