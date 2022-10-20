Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 175. Sokakta meydana geldi. Kavgaya karışan şahıslar, sokakta bir birlerine kurşun yağdırırken o sırada sokakta bulunan N.A., kurşunun hedefi oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edil. Kalçasın mermi isabet eden küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

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