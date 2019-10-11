Sokakta oynayan 9 çocuğu 'gürültü' yaptıkları gerekçesiyle havalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Mayıs ayından bu yana gürültü yaptıkları gerekçesiyle 9 çocuğu dürbün taktığı havalı tüfekle vurarak çeşitli yerlerinden yaralayan Serdar Yün(38), yakalanarak tutuklandı. Yün'ün en son vurduğu Ayça A.'nın(16) hastanede tedavisi sürüyor.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde geçen mayıs ayında sokakta oynayan bir çocuk, havalı tüfekle açılan ateşle yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri kapsamlı çalışma başlatırken, önceki güne kadar toplam 9 çocuk aynı yöntemle vurularak yaralandı. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede sivil ekipler görevlendirdi ancak bir sonuç alamadı. Ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kameraları yerleştirerek, çalışmanın kapsamı genişletildi.

En son önceki gün Ayça A.'nın sokakta oynarken havalı tüfekle vurularak yaralanmasının ardından jandarma ateşin açılmış olabileceğini değerlendirdiği 3 evde savcılıktan alınan izinle arama yaptı. Serdar Yün'ün yalnız yaşadığı evde yapılan aramada biri oksijen tüpü ile güçlendirilmiş ve dürbünlü olmak üzere 2 havalı tüfek, tüfeğe ait çok sayıda saçmalar ele geçirildi. Yapılan incelemede Yün'ün havalı tüfeğinin menzilini ve şiddetini artırmak için oksijen tüpü kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen Yün, ifadesinde, "Çocuklar çok gürültü yapıyorlardı. Korkutmak amacı ile ateş ettim. Vurulduklarını görmedim. Bir de sokak köpeklerine atıyordum" dediği öğrenildi. Yün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yün'ün önceki gün havalı tüfekle vurarak yaraladığı Ayça A.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.