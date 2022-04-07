Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı

07.04.2022 15:18
Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı

Adıyaman'da sokakta oynayan bir çocuğa otomobil çarptı.

Adıyaman'da sokakta oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken, kazada yaralanan 4 yaşındaki Eren ise hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Yeni Mahalle 26208 Sokak içerisinde oyun oynayan 4 yaşındaki Eren Dündar'a çarptı. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken otomobil sürücüsü ise aracıyla devam etti. Kazanın ardından durmayan sürücü hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı

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Adıyaman, Otomobil, oyunlar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika


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