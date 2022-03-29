SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

29.03.2022 21:45

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. U.I. yönetimindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonetin altında kalan talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Umut'un cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri sürücü U.I.'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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