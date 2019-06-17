Sokakta oynayan Mehmet'in bacağına inşaat demiri saplandı



SAMSUN'da, sokakta oyun oynarken, bacağına inşaat demiri saplanan Mehmet Murat Ergin (10), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Murat Ergin'in sağ bacağına, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken, inşaat demiri saplandı. Ergin'in arkadaşları, ailesine haber verince, onların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı Ergin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Murat Ergin'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



- Samsun