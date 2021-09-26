Son dakika haberi... Bursalı çocuklar Sokak Oyunları Şenliği'nde eğlendi - Son Dakika

Bursa'da bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen "Sokak Oyunları Şenliği", unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince eski oyunları yeniden yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen şenlik, Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı.

Parkta oluşturulan alana kurulan istasyon oyunlarında çocuklar istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, balık ağı, don ateş, körebe, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı.

Çocuklar arasında düzenlenen ahşap araba (tornet) sürme yarışması çekişmeli anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da sahnelediği çocuk oyunlarıyla etkinliğe renk kattı.

Etkinlikte çocukların oyunlarına eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, bu şenliğin geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtti.

Şenliğin bu yıl coşkulu şekilde düzenlendiğini vurgulayan Aktaş, "15 farklı atölye ve 15 ayrı istasyonda çocuklarımız sokak oyunlarını hem öğreniyor hem de oynuyor. Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle çocuklarımız bu imkana pek sahip değiller ancak onları bu oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın bu güler yüzü bizi mutlu ediyor. Kendi çocukluğumu burada gördüm. Katılan tüm çocuklara ve ailelere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.