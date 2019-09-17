Son Dakika Haberleri: Sokakta oyun oynayan çocuğu elektrik çarptı
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Sokakta oyun oynayan çocuğu elektrik çarptı

42 dakika önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu bir çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Sokakta oyun oynayan çocuğu elektrik çarptı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu bir çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Ürgüp Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Suriye uyruklu iki çocuk evlerine yakın yerde oynarken çocuklardan bir tanesi elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan çocuğu gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
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