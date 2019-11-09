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Son Dakika 3. Sayfa Sokakta park halindeki minibüs alev alev yandı

Sokakta park halindeki minibüs alev alev yandı

7 saat önce

Sokakta park halindeki minibüs alev alev yandıİSTANBUL - Bağcılar'da park halindeki hatlı minibüs henüz belirlenemeyen sebeple tutuşarak alev alev yandı.

Sokakta park halindeki minibüs alev alev yandı

İSTANBUL - Bağcılar'da park halindeki hatlı minibüs henüz belirlenemeyen sebeple tutuşarak alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüsün yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi 760 sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 M 0913 plakalı Bakırköy- Bağcılar hatlı minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön tarafında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Alevlere teslim olan minibüs çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sokakta park halindeki minibüs alev alev yandı

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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