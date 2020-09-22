"Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "Sokakta Satranç Var" projesinin altıncısını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamadaya göre, okulların açılmasıyla son bulan etkinlik, salgın döneminde alınan tedbir kurallarına dikkat edilerek, "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla düzenlendi.

Proje kapsamında, Türkiye'nin bir çok bölgesinden, her yaştan satrançsever etkinliğe katıldı.

Türkiye'nin bir satranç ülkesi yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve herkesin satrancı tutku ile sahiplendiğini belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, şunları kaydetti:

"Sokakta Satranç Var Projesi 6 yıldır büyük bir hassasiyet ve özveri ile düzenlediğimiz bir proje. Her yıl şahit oluyoruz ki bu ülkenin evlatları mücadeleyi seviyor. Bu yıl salgın dolayısıyla, bu özel projeyi "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla, her türlü önlemi alarak düzenledik. Projede, satranç sevgisi aracılığı ile herkesi maske, fiziksel mesafe ve temizlik kurallarına uymaya, bu virüse karşı ortak mücadeleye davet ettik."