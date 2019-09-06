Son Dakika Haberleri: "Sokakta Satranç Var" projesi
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"Sokakta Satranç Var" projesi

9 dakika önce

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 5 yıldır düzenlenen "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 5 yıldır düzenlenen "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.


Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen, Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Danışmanı Mustafa Alfer Boz'a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'a Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'ya Musabeyli ilçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ'a bizi yalnız bırakmayan tüm satranç sevenlere çok teşekkür ederim" dedi. - KİLİS

Mehmet Emin Akkurt, Karadağ, Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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