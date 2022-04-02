Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti - Son Dakika
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Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti

02.04.2022 09:58
Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti

İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde bir erkeğin bir kadını sokak ortasında darp ettiği görüntüler yayınlanmıştı. Kadını çevredekilerin uyarılarına rağmen dövmeye devam eden kişinin, serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Emniyet, şiddet gören F.T. adlı kadının şikayetçi olmadığını açıkladı.

Sokak ortasında bir kadınla tartışan erkek, kaldırımda oturan kadını tekme tokat dövmüştü. Gördüğü şiddet sonrası çaresiz kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıkmış, mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan zanlı tepki gösterenlere tehditler savurmuştu.

Sokak ortasında yumruklanan kadın olayıyla ilgili emniyetten açıklama

EMNİYETTEN ŞAŞIRTAN KARAR

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Hakaret, Tehdit" suçu ile ilgili Çekmeköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; cuma günü saat 01.00 sıralarında, Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde F.T. isimli kadın şahsın, erkek arkadaşı S.G. isimli şahıs tarafından darp edildiği belirlenmiştir. Görevlilerimizce derhal inceleme başlatılmış, F.T. isimli şahsın şikayet müracaatının olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında, F.T. isimli şahsa ulaşılarak birimlerimize intikali sağlanmıştır.

Sokak ortasında yumruklanan kadın olayıyla ilgili emniyetten açıklama

DARBEDİLDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şahısla yapılan görüşmede; S.G. ile 1 yıldır ilişkilerinin olduğunu, ortak işyeri kurduklarını, S.G.'nin arkadaşları yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktığını ve tartışmaya dönüştüğünü, akabinde S.G.'nın kendisini darp ettiğini ancak kimseden şikayetçi olmadığını ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını beyan etmiştir. Konu ile ilgili ayrıca şahısların daha önce aile içi şiddetle alakalı herhangi bir müracaatlarının ve tedbir kararlarının da bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hakaret, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti - Son Dakika
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