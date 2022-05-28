Sokakta silahla rehin alınan kadın polis tarafından kurtarıldı

Bursa'da hakkında arama kararı bulunan ve polise yakalanmamak için yanındaki kadını rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi.

Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde apart bir dairede kaldıkları belirlenen ve ikisi hakkında da arama kararı olan zanlılar Raşit A. ve Beyza A'nın yakalanması için polis ekiplerince

operasyon düzenlendi.

Teslim olmamak için Beyza A'yı rehin alan Raşit A, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıktı.

Ekiplerin ve çevredekilerin uzaklaşmasını isteyen Raşit A, boynundan tuttuğu kadınla bir süre sokakta ilerledi.

Kaldırımda bir binanın kenarında duran ve kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Raşit A, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilemeyince polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayda yaralanan Raşit A, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılan Beyza A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.