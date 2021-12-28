Üye Girişi
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

28.12.2021 22:45

Son dakika haber... Adana'da bir kadın, kızı ile yolda yürüdü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Adana'da bir kadın, kızı ile yolda yürüdü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde sokakta kızı Nisanur Fırat ile yürüyen Sevgi Çelik'e, yüzü maskeli iki kişi tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralı Çelik'i Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

YORUMLAR
500

Seyhan, Fırat, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika


BDDK 13 bankaya "kredi" cezası verdi BDDK 13 bankaya "kredi" cezası verdi         
22:41
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı         
16:56
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
22:40 BDDK 13 bankaya "kredi" cezası verdi
22:40 İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere ödemeler bu gece
22:39 Mostafa Mohamed'in şutu fileleri havalandırdı
22:09 ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:08 Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı
22:08 Alpaslan Öztürk muhteşem golüyle takdir topladı
21:53 Kebapçıda çalışan husumetlisini işyerinde başından vurdu
21:24 Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti
21:23 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
20:42 Son Dakika: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 22:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement