Sokakta tanıştığı çocuklara resim atölyeleri düzenliyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine kişisel resim çalışmaları yapmak için gelen sanatçı Hatice Kübra Erişir, çocuklarla ücretsiz atölyeler düzenlemeye başladı. Çocuklar için sokak sergisi de açan Erişir, sokakta tanıştığı çocukların kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Ayvalık ilçesinde sanatsever ve koleksiyoner iş adamı Şerif Kaynar'ın, sanatçıların araştırma ve üretimlerine katkıda bulunmak amacıyla açtığı 'Fransız Sanatçı Barbara Sanat Evi'nin yeni konuğu ressam ve tasarımcı Hatice Kübra Erişir oldu. Sanatçı Hatice Kübra Erişir, Ayvalık'ta sokakta tanıştığı çocuklara resim yapmayı sevdirmek amacıyla ücretsiz atölyeler düzenliyor. Ayvalık'ta bulunduğu süre içinde çocuklarla irtibat kuran genç sanatçı, 'Fransız Sanatçı Barbara Sanat Evi' bahçesi ve sokaklarda resim yapan çocuklar için bir de sokak sergisi açtı.

Çocuklarla çalışmanın bir selam ile başladığını söyleyen Hatice Kübra Erişir, son derece keyifli atölye çalışmalarına imza attıklarını belirtti. Çalışmadan mutluluk duyduğunu anlatan Hatice Kübra Erişir, "Çocukları top oynarken görünce selamlaştık. 'Sen ne yapıyorsun abla?' dediler, 'Resim yapıyorum' dedim. Tabii onlar benden daha büyük sanatkar oldukları için beraber resim yapmaya başladık. Gelip resimlerini göstermeye başladılar, 'Nasıl olmuş?' diye. 'Gelin burada bir atölye yapalım' dedim. Barbara evinin bahçesinde üç çocukla beraber başladık. Deli dolu çalışarak, bana da ilham oldular. Çocuklarla sokakta ikinci atölyemizi yapıyoruz. 'Sokakta toplanalım resim yapalım. Boş evlerin duvarlarına asalım resimleri' deyince çok sevindiler. Sokakta çalışıyoruz onlarla" diye konuştu.

Erişir ayrıca, mahallede yaşayan 11 yaşındaki Hayrettin Kurnaz, 5 yaşındaki Yasin Tabak, 8 yaşındaki Hayrettin Kahraman, 12 yaşındaki Hasan Can Nart ve 7 yaşındaki Ramiz Nart ile sokak çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Arkadaşlarıyla ilk kez resim yaptığını söyleyen Hayrettin Kurnaz, "Güzel, eğlenceli. Resim yapmak çok güzel" dedi.