Son Dakika Haberleri: Sokakta Tartıştığı Akrabasını Bıçaklayarak Öldürdü

Sokakta Tartıştığı Akrabasını Bıçaklayarak Öldürdü

21 dakika önce

SİVAS'ta, sokakta karşılaştığı akrabası F.G. tarafından bıçaklanan Ziya Çakmak (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sokakta Tartıştığı Akrabasını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
SİVAS'ta, sokakta karşılaştığı akrabası F.G. tarafından bıçaklanan  Ziya Çakmak (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ziya Çakmak ile akrabası F.G. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.G., iddiaya göre kavga sırasında üzerinde bulunan bıçakla Çakmak'ı karın bölgesinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. F.G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:14 Kaynak: DHA
Polis, Sivas, Güncel
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