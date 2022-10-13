Sokakta tartıştığı kişi avukatı defalarca bıçaklayarak yaraladı

İzmir Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdullah Emrah Koyuncu, dün akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'nde S.A. isimli bir kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken S.A., yanında bulunan bıçağı çıkararak Koyuncu'yu defalarca bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koyuncu'yu ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.