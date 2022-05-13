SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI - Son Dakika
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SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI

13.05.2022 00:27

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Ünal E., tartıştığı husumetli akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurdu.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Ünal E., tartıştığı husumetli akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurdu. Lekesüzgöz ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Balıkpazarı Mahallesinde meydana geldi. Husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre, sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etmeye başladı. Erkan Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI
SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI
SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI
SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI
SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI
SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAKTA TARTIŞTIĞI HUSUMETLİ AKRABASINI TABANCAYLA AĞIR YARALADI - Son Dakika


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