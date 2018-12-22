Sokakta Tartıştığı Kişiyi Öldürdü
7 saat önce
Sivas'ta, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Küçükminare Mahallesi 4. Sokak'ta karşılaşan inşaat işçisi Hasan Gültepe (38) ile sanayide işçi olarak çalışan Ü.Ö. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ü.Ö. üzerinde taşıdığı tabancayla evli ve 3 çocuk babası Gültepe'ye 5 el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından otomobille kaçan zanlı Ü.Ö. ise polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:57 Kaynak: AA
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