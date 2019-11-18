Son Dakika Haberleri: Sokakta telefonuyla oynayan çocuğa gasp şoku kamerada
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Sokakta telefonuyla oynayan çocuğa gasp şoku kamerada

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de bir şüpheli sokakta oturan çocuğun telefonunu çaldı.

Sokakta telefonuyla oynayan çocuğa gasp şoku kamerada, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de bir şüpheli sokakta oturan çocuğun telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler, Soğanlı'da geçen Cuma meydana gelen olayda Mustafa Y. isimli bir şüpheli sokakta arkadaşıyla oturan M.K. isimli çocuğun elinde tuttuğu cep telefonu çalarak kaçtı. Polis şüpheli Mustafa Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Y. ertesi gün Bahçelievler, Çavuşpaşa Caddesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Y.'nin 4 evden hırsızlık, 3 iş yerinden hırsızlık, 3 kasten yaralama, 3 kapkaç, 2 uyuşturucu kullanma, açıktan hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan toplam 17 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Y. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta oturan çocukların arkasından yaklaşan şüpheli el çabukluğuyla M.K.'nın elindeki cep telefonunu çalıyor. Şüpheli kaçarken, çocuk neye uğradığını şaşırıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
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